На ПМЭФ будет подписано соглашение о намерениях на строительство кластера рядом с Горской

В городе на Неве со 2 по 5 июня пройдет Петербургский международный экономический форум. Одним из проектов, который будет представлен на мероприятии, станет план по строительству зоны опережающего развития рядом с железнодорожной станцией "Горская". Там же будет подписано соглашение о намерениях сторон.

Авторство над проектом по строительству особой зоны опережающего развития принадлежит компании "Мегалайн". По их задумке, территория будет находить рядом с железнодорожной станцией "Горская", расположенной между Петербургом и Сестрорецком. Под редевелопмент компания планирует взять береговую часть.

Общая площадь формируемых территорий составит 62,5 гектаров. На месте экспериментального кластера появится парк отдыха, морской порт, здание для института, музей и дизайнерские магазины. "Мегалайн" при разработке проекта учла экономическую сторону вопроса, поскольку локация в конечном итоге даст множество рабочих мест как для Сестрорецка, так и для Петербурга.

Проект будут представлять на панелях ПМЭФ. По итогам переговоров стороны подпишут соглашения о намерениях и приступят к обсуждению непосредственное реализации объекта.

Ранее на Piter.TV: ТПУ "Горская" придаст положительный импульс развитию Северо-Запада Петербурга.

Фото: Сенсаций.Нет (Коллаж Андрея Зайцева)