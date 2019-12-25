ТПУ "Горская" придаст положительный импульс развитию Северо-Запада Петербурга

Одной из главных особенностей ТПУ является то, что они выполняют роль небольших ТЦ. Пока человек идет по переходам, у него есть возможность перекусить в кафе или зайти в магазин.

В начале июня в Петербурге состоится Международный Экономический Форум-2021. В ходе мероприятия будет представлен проект строительства в городе нескольких десятков транспортно-пересадочных узлов. Ранее о них подробно писали журналисты "Сенсаций.Нет".

Один из ТПУ планируется создать в районе Сестрорецка на месте промзоны "Горская". Довольно долго данная территория обладала неопределенным статусом. Ее хотели использовать под сомнительные и дорогостоящие проекты, которые никак не помогли бы решить проблемы Курортного района и Сестрорецка в целом. Строительство на месте промзоны ТПУ, наоборот, экономически выгодно и благоприятно скажется на развитии всего Северо-Запада Петербурга. Такое мнение высказал Игорь Кокорев, возглавляющий отдел стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg.

Станция "Горская" располагается на пересечении КАД и Приморского шоссе, поэтому новый ТПУ может оказать влияние и на развитие Сестрорецка, и перспективного намыва, и на развитие Кронштадта, и на развитие территорий в Горской, где планировалось минимум два крупных проекта развития территории. Игорь Кокорев, глава отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg

Напомним, ТПУ – это пассажирский комплекс, выполняющий функции по перераспределению пассажиропотоков между различными видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, общественным и иногда подземным. Аналогичные проекты реализуют во многих странах мира.

Одной из главных особенностей ТПУ является то, что они выполняют роль небольших ТЦ. Пока человек идет по переходам, у него есть возможность перекусить в кафе или зайти в магазин.

Считается, что если вплоть до мелочей просчитать логистику и рассчитать экономическую выгоду, то строительство ТПУ – это удачный проект. Однако, по мнению директора Института экономики транспорта и транспортной политики Михаила Блинкина, удачным он может быть только на окраине, так как станет там своего рода "точкой притяжения". На данный момент район, где потенциально может появиться ТПУ "Горская", крайне ограничен с точки зрения доступности.

Нужно понимать, что появление ТПУ будет иметь смысл только при комплексном развитии транспортной инфраструктуры и увеличении интенсивности движения, росте пассажиропотоков. В целом, территория между Сестрорецком и Санкт-Петербургом имеет хорошие перспективы для развития, но нуждается для этого также и в развитии инфраструктуры. Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики

Ранее эксперты оценили идею строительства 61 транспортно-пересадочного узла в Петербурге.

Фото: Сенсаций.Нет (Коллаж Андрея Зайцева)