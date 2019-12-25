Эксперты оценили идею строительства 61 транспортно-пересадочного узла в Петербурге

По мнению транспортных экспертов, ТПУ смогут разгрузить петербургские дороги и перераспределить пассажиропотоки только при условии грамотного проекта, учитывающего сразу несколько важных факторов.

Этим летом, на ПМЭФ-2021 будет представлена концепция строительства 61 транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Санкт-Петербурге. С такой инициативой выступила компания "Мегалайн". Проект предусматривает зоны для перехватывающих парковок, совмещенные со станциями метрополитена, остановками надземного транспорта и железнодорожными станциями.

При этом предлагается привлекать частные инвестиции – в проекте предусмотрены торговые точки, кафе и развлекательные центры непосредственно на территории ТПУ. Практика организации подобных пересадочных узлов, совмещенных с торговыми центрами, существует в Москве, однако, как сообщает издание "Сенсаций.Нет", далеко не все столичные ТПУ можно назвать успешными проектами.

Так, по мнению ординарного профессора ВШЭ, директора Института экономики транспорта и транспортной политики Михаила Блинкина, часто на периферии мегаполиса ТПУ становятся культурными и торговыми центрами локального значения. При этом при проектировании важно соблюдать три фактора: транспортное планирование, бизнес-проект и архитектурные особенности самого узла.

Помощник ректора Университета ИТМО, урбанист Михаил Климовский полагает, что городские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы развивать инфраструктуру на окраинах города, для того, чтобы ТПУ располагались не в "чистом поле", а становились некими локальными "подцентрами" Петербурга:

ТПУ будут работать только при условии создания вокруг него мест для работы, отдыха и так далее. Если же жизнедеятельность города будет сконцентрирована только в нескольких точках, то естественно мы будем наблюдать либо трафик недостаточного уровня, либо подобные узлы будут выполнять роль транзитного пункта. Михаил Климовский, помощник ректора Университета ИТМО

Фото: "Мегалайн"