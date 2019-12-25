Инициатива: Новые транспортно-пересадочные узлы помогут сделать Петербург мобильнее

В Москве программу ТПУ уже реализуют. Один узел находится около станции метро "Планерная".

Компания "Мегалайн", которая занимается строительством жилых, промышленных и общественных объектов, планирует возвести в Петербурге сеть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Всего генподрядчик намерен построить в городе 61 такой объект. ТПУ помогут уменьшить количество пробок и сделать перемещение по городу более удобным.

Инициатива "Мегалайна" поступила в преддверии Петербургского международного экономического форума, проведение которого намечено на это лето. Компания предлагает построить в городе сеть из 61 транспортно-пересадочного узла, совмещающих в себе платформы сразу для нескольких видов общественного транспорта: автобусы, метро, электрички. Также на парковках ТПУ автовладельцы смогут оставить свой личный транспорт. Отмечается, что каждый отдельный ТПУ индивидуален и будет строиться, исходя из потребностей района.

По словам разработчиков, транспортно-пересадочные узлы смогут заметно ускорить процесс пересадки с одного транспорта на другой. Также они позволят отказаться от личного транспорта в пользу общественного, что значительно снизит нагрузку на дороги. Как заявили специалисты, проект окупится за восемь лет, а его общая стоимость составит 186 млрд рублей.

Фото: pixabay