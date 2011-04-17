"Мегалайн" потребует от Смольного возмещения средств, инвестированных в проект развития "Горской"

Гендиректор компании Геннадий Корупятник считает, что чиновники недобросовестно поступили, в одностороннем порядке расторгнув соглашение о намерениях, заключенного в рамках ПМЭФ-2021, и должны компенсировать понесенные "Мегалайном" при реализации проекта расходы.

Строительная компания "Мегалайн" намерена через суд возместить ущерб в результате разрыва соглашения Смольного по "Горской". В настоящее время представители фирмы отказали Комитету по инвестициям в расторжении соглашения о намерениях.

Гендиректор компании Геннадий Корупятник считает, что чиновники недобросовестно поступили, в одностороннем порядке расторгнув соглашение о намерениях, заключенного в рамках ПМЭФ-2021, и должны компенсировать понесенные "Мегалайном" при реализации проекта расходы.

Напомним, компания подписала соглашение о намерениях, в рамках которого собиралась реализовать проект застройки территории "Горская" и готова была инвестировать 236 миллиардов рублей. Представители "Мегалайн" разработали концепт застройки, провели международный конкурс архитектурных решений для новых объектов и успели вложить в проект порядка 240 миллионов рублей.

В июне 2022 года девелопер собирался представить на ПМЭФ отредактированный проект развития "Горской", но менее чем за неделю до начала форума Смольный объявил, что расторгает договор, потому что территорию отдают под яхт-клуб.

Геннадий Корупятник обратился к Комитету по инвестициям, обратив внимание на пункт 2 статьи 452 Гражданского кодекса России, в соответствии с которым осуществленный процесс одностороннего расторжения соглашения может расцениваться как недобросовестный. По его словам, для разрыва соглашения недостаточно направить лишь извещение о расторжении. По закону на оформление расторжения дается 30 дней, а если этого не происходит, то оно осуществляется через суд.

Тем временем чиновники утверждают, что соглашение о намерениях не является договором, а значит – ни к чему не обязывает петербургские власти. После таких слов возникает вопрос о целесообразности заключения таких соглашений в рамках престижного Петербургского международного экономического форума, которому наносится очевидный репутационный ущерб, ведь инвесторы вкладывают крупные суммы, а в итоге получают пустые обещания чиновников и разрыв договоренностей.

Фото: Piter.tv

