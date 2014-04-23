В Петербурге с 1 июля запрещена уличная торговля возле метро и школ

Полный список территорий опубликуют до 25 июня.

С 1 июля в Санкт-Петербурге вводится запрет на разносную торговлю вблизи социально значимых объектов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, документ уже опубликован на сайте администрации города.

Новые правила устанавливают ограничения на торговлю в радиусе 100 метров от входов в метро, 50 метров от школ, больниц, музеев и спортивных комплексов (25 метров для огороженных территорий), а также вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и автодорог регионального значения.

Под ограничения также попадают парки, скверы, детские и спортивные площадки. Полный перечень территорий, где будет запрещена разносная торговля, появится на сайте Комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга до 25 июня. Власти отмечают, что принятые меры позволят упорядочить уличную торговлю и сделать городскую среду более комфортной для жителей и гостей Северной столицы.

Ранее Piter.TV сообщал, что разносная торговля в Петербурге приносила в день до 70 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV