Разносная торговля в Петербурге приносила в день до 70 тыс. рублей

С июля власти введут жёсткие ограничения для таких продавцов.

С 1 июля в Санкт-Петербурге вступают в силу жесткие ограничения на разносную торговлю. Согласно новым правилам, продавцам запретят работать в радиусе 100 метров от станций метро, в парковых зонах, на популярных туристических маршрутах и набережных, а также в арочных проходах.

Дополнительные ограничения коснутся территории в 50 метрах от образовательных и медицинских учреждений, культурных и спортивных объектов, остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Эти меры, по данным "Делового Петербурга", могут затронуть не только нелегальных торговцев, но и предпринимателей, работающих официально.

Эксперты отмечают, что уличная торговля, приносившая продавцам доход от 30 до 70 тысяч рублей в день, часто велась без соблюдения санитарных норм и налогового контроля. Власти подчеркивают, что эти меры направлены на наведение порядка в сфере уличной торговли и улучшение облика города.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Апраксином дворе прошла еще одна зачистка от нелегальных павильонов.

Фото: Piter.TV