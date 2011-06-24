У нелегальных продавцов цветов у Площади Восстания изъяли товар на 150 тысяч рублей

Перед 8 Марта в центре Петербурга провели рейд против стихийной торговли.

В преддверии Международного женского дня сотрудники комитета по вопросам законности провели рейд у станции метро Площадь Восстания, где активизировались нелегальные продавцы цветов. Как рассказали в пресс-службе ведомства, место выбрали неслучайно: в праздничные дни число стихийных торговцев в центре города кратно возрастает, пытаясь заработать на ажиотажном спросе.

Главный специалист комитета Александр Анагин пояснил, что на точки часто нанимают пожилых людей, которые берут на себя ответственность при проверках. Реальные же выгодоприобретатели — недобросовестные предприниматели — остаются в тени.

В результате рейда составили четыре административных протокола. Нарушителям грозят штрафы от 4 тыс рублей. Общая стоимость изъятой продукции превысила 150 тыс рублей, цветы отправили на склад временного хранения. Горожан призвали покупать цветы только в официальных точках, где продукция сертифицирована и соответствует требованиям качества.