Власти Петербурга дали добро на ларьки где угодно

Депутаты и предприниматели выработали общие позиции по новым правилам для торговых павильонов вне государственной собственности.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялось совещание, посвящённое порядку установки нестационарных торговых объектов (НТО) на участках, находящихся в частном владении. Участники встречи — парламентарии, представители отраслевых комитетов Смольного, деловых кругов и городской омбудсмен по предпринимательству — детально разобрали свыше 35 предложений, поступивших от заинтересованных сторон.

Все достигнутые договорённости и одобренные инициативы войдут в финальный текст правительственного постановления, которое определит механизм исполнения закона о размещении ларьков, принятого 24 июня 2026 года. Документ наделяет городские власти полномочиями утверждать нормативы для торговых точек. При этом для павильонов на частных территориях разработают отдельную схему, которая будет действовать параллельно с уже существующей картой размещения НТО на муниципальных и государственных землях.

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