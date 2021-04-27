Власти Петербурга проигнорировали проект "Мегалайна"из-за несогласованности работы комитетов и губернатора

Существует несколько версий о причинах этого инцидента.

На прошедшем ПМЭФ-2022 проект "Мегалайна" по реновации промзоны "Горская" был представлен так, чтобы он был визуально абстрагирован от стенда Петербурга. Судя по всему, Смольный попросту забыл про планы "Мегалайна" на этот проект.

ПМЭФ — значимое международное мероприятие, к которому заранее готовятся. "Мегалайн" подал заявку на предоставление площадки на стенде Петербурга в январе 2022 года. Однако макет проекта компании был размещен хотя и в одном зале со стендом Северной столицы, но так, что создавалось ощущение, что к городу он не имеет ни малейшего отношения.

На ПМЭФ-2021 гендиректор "Мегалайна" Геннадий Корупятник подписал с КоминвестомПетербурга соглашение о намерениях реализовать проект "Горская". Это произошло в присутствии губернатора Александра Беглова. "Мегалайн" планировал построить на берегу Финского залива многофункциональный кластер со складамиформата Industrial Light, IT- сектором и эко-парком. Международный конкурс на определение его архитектурного облика должен был завершиться к июню 2022 года. К этому времени должен был появиться макет будущей "Горской".

"Мегалайн" получил уведомление из приемной губернатора Петербурга 18 марта, где говорилось, что компанию оповестят о включенияпроекта в экспозицию Петербурга. Это сообщение стало единственным письмом Смольного по поводу проекта реновации "Горской".

Возможно, на ситуацию повлияло внезапное желание "Газпрома" построить на территории "Горской" яхт-клуб, о котором стало известно в марте 2022 года. Смольный не стал долго думать и дал свое согласие на реализацию проекта "Газпрому" через 21 день. Спустя 2 недели после этого губернатор Александр Беглов подтвердил это письмом руководству "Газпрома".

На полях ПМЭФ-2022 губернатор Петербурга подписал соглашение о намерениях с командором "Яхт-клуба Санкт-Петербурга" Олегом Любомировым, сделав вид, что не помнит о том, что во время ПМЭФ-2021 аналогичный документ подписывался с "Мегалайном".

Существует несколько версий о причинах этого инцидента. Согласно первой версии, комитеты Смольного и вице-губернаторы имеют слабое представление о происходящем в городе, не согласовывают действия между собой и губернатором Петербурга. Согласно второй версии, Александр Беглов лично заинтересован в том, чтобы на территории "Горской" появился яхт-клуб. Он занял бы небольшую часть побережья Финского залива. Это позволило бы остальную территорию площадью 130 Га использовать под строительство элитного ЖК с гольф-клубом.

По данным СМИ, этот проект может быть связан с "Газпром Трансгаз СПб", членом совета директоров которого является Павел Белов – зять губернатора Петербурга.

Фото: Сенсаций.Нет (Коллаж Андрея Зайцева)