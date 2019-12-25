Движение детей и молодежи в Ленобласти создадут до конца октября

Участников будут принимать с 1 ноября. Планируется, что работа будет вестись в школах и учреждениях дополнительного образования.

В четверг, 6 октября, в Ленинградской области состоялось первое заседание Координационного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Встречу провёл губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

После уточнения состава Координационного совета, были определены точные сроки создания Движения. Его планируют организовать в конце сентября, а уже с 1 ноября начать приём участников.

Также были определены основные цели организации: среди них – воспитание молодёжи, помощь с профориентацией и организация досуга. Самой важной задачей станет реализация воспитательной программы от Минпросвещения. Решено, что первые подразделения Движения будут базироваться в школах и в учреждениях допобразования.

Напомним, что закон о создании Российского движения детей и молодежи подписал президент РФ Владимир Путин 14 июля 2022 года.

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Фото: Правительство Ленобласти