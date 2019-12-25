Специалисты комтранса Ленобласти занялись расчисткой русла реки Волхов

В ходе работ глубину на судовом ходу расширят с 1,95 до 2,4 метра.

В Ленобласти приступили к расчистке русла реки Волхов. Работу выполняют представители комитета по транспорту 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты намерены улучшить условия для судопотока при помощи расширения глубины на судовом ходу с 1,95 до 2,4 м. Эти мероприятия соотносятся с проектом развития пассажирского сообщения и создания единой региональной сети причалов.

Отметим, что за последнее время в Ленобласти появилось 6 новых причалов: 2 из них находятся в Старой Ладоге и Киришах в акватории Волхова.

Ранее мы сообщили о том, что в Лебяжьем открылся новый парк.

Фото: комитет по транспорту Ленобласти