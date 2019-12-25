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Специалисты комтранса Ленобласти занялись расчисткой русла реки Волхов
Сегодня, 15:45
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Специалисты комтранса Ленобласти занялись расчисткой русла реки Волхов

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В ходе работ глубину на судовом ходу расширят с 1,95 до 2,4 метра.

В Ленобласти приступили к расчистке русла реки Волхов. Работу выполняют представители комитета по транспорту 47-ого региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Специалисты намерены улучшить условия для судопотока при помощи расширения глубины на судовом ходу с 1,95 до 2,4 м.  Эти мероприятия соотносятся с проектом развития пассажирского сообщения и создания единой региональной сети  причалов.

Отметим, что за последнее время в Ленобласти появилось 6 новых причалов: 2 из них находятся в Старой Ладоге и Киришах в акватории Волхова. 

Ранее мы сообщили о том, что в Лебяжьем открылся новый парк.

Фото:  комитет по транспорту Ленобласти

Теги: комитет по транспорту, ленинградская область, расчистка реки, река волхов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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