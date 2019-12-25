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В Лебяжьем открылся новый парк
Сегодня, 15:43
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В Лебяжьем открылся новый парк

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После открытия парка сотрудники местной администрации и жители высадили возле благоустроенного пространства саженцы сосны.

В Ломоносовском районе появился "Школьный парк" с площадками для подростков и малышей, спортивная территория, современное освещение. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Парк в Лебяжьем расположен в границах улиц Приморская, Степаняна и Мира. Здесь оборудованы новые пешеходные дорожки, установлена площадка для малышей и детей постарше, спортивная зона, пространство для отдыха и игры в пинг-понг, парковка для машин и велосипедов.

После открытия парка сотрудники местной администрации и жители высадили возле благоустроенного пространства саженцы сосны.

Ранее на Piter.tv: В 2023 году в Ленобласти благоустроят более 100 общественных пространств.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: лебяжье, парк
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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