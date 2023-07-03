В Смольном пообещали хорошую связь и работу такси в дни ПМЭФ

Власти Санкт-Петербурга обсудили вопросы обеспечения качественной связи и бесперебойной работы сервисов такси в период проведения Петербургского международного экономического форума. Как сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко, городские власти взаимодействуют с федеральными структурами по этим направлениям.

По словам вице-губернатора, главная цель — создать оптимальные условия, которые позволят сочетать безопасность участников мероприятия с их комфортным перемещением по городу. Он отметил, что жители Северной столицы также обращают внимание на эти аспекты.

В рамках подготовки к ПМЭФ рабочая группа занимается решением широкого круга задач. Помимо организации связи и такси, в зону ответственности входят вопросы логистики, транспортной доступности, безопасности, инфраструктурного обеспечения и благоустройства территорий, задействованных в проведении форума.

Ранее мы сообщили о том, что китайская делегация примет участие в ПМЭФ-2026.

