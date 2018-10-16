Татьяна Бакальчук: кто это, биография, личная жизнь

В России появилась вторая женщина – долларовый миллиардер. Ею стала владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Piter.TV рассказывает биографию Татьяны.

В этом году интернет-магазин Wildberries стал четвертым в списке самых дорогих компаний Рунета. Он стоит 1,2 миллиарда долларов. Таким образом его соосновательница и единственная владелица компании Татьяна Бакальчук стала второй женщиной в России, чье состояние превысило 1 млрд долларов.

Биография Татьяны Бакальчук

Татьяна родилась 16 октября 1975 года. Она замужем, ее супруг Владислав – радиофизик по специальности. В самом начале пути Wildberries он помогал в развитии интернет-магазина. На сегодняшний день, по данным сетевого ресурса СПАРК, Татьяна – единственный собственник ООО "Вайлдберриз", ей принадлежат 100% фирмы. У Владислава и Татьяны есть трое детей. Собственное дело Татьяна решила открыть во время первого декретного отпуска в 2004 году.

Тогда она зарабатывала уроками английского и во время декрета она не помогла давать уроки, а быть просто "домохозяйкой" не позволял бюджет.

Основание компании Wildberries

Собственное дело Татьяна начала с домашних продаж, она начала перепродавать товары из немецких каталогов Otto и Quelle. Компании Otto и Quelle распространяли продукцию на российском рынке через своих представителей, но агенты принимали заказы по 10% предоплате и брали себе "комиссионные" 15%.

Татьяна решила давать агентам 10%, цены были по курсу ЦБ, предоплату с жителей Москвы не брали. В 2004 году свободные средства предпринимательница вложила в разработку сайта и одежду Татьяна сначала закупала самостоятельно.

ООО "Вайлдберриз" было официально зарегистрировано в 2006 году. Уставный капитал ее составляет 10 млн. рублей. Татьяна, как бывший репетитор по английскому решила дать название своему магазину Wildberries ("дикие ягоды"). Основательнице бизнеса хотелось, чтобы название компании "звучало красиво и необычно".

Сегодня головной офис компании находится в Московской области, сейчас там трудятся более 400 сотрудников.

Фото: vsm1976/ Instagram; moscownetworking/ Instagram