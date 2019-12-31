Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину.

В рейтинге богатейших женщин в России по версии Forbes сменился лидер. Первая позиция перешла к владелице интернет-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук. Предпринимательнице удалось обогнать президента компании Inteco Management Елену Батурину.

За 2019 год состояние Бакальчук выросло на 400 млн долларов. К 20 февраля 2020 года оно достигло 1,4 млрд долларов. Напомним, что в прошлом году оборот Wildberries вырос на 88% до 223,5 млрд рублей.

Состояние Батуриной же за этот же период осталось неизменным.

Ранее Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров.

Видео: YouTube/Forbes, Pavel Lopatinskiy, PrimeMinister.kz, Неделя Российского Ритейла - Retail Week