Forbes назвал полет B-52 ВВС США у границ РФ операцией по разведке ПВО

Журналисты назвали цели американских военных в черноморском регионе.

Forbes назвал полет американского бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США у границ РФ операцией по разведке ПВО. Авторы статьи рассказали, что военные направили самолет ради изучения систем ПВО потенциального противника. Речь в материале идет о событиях 28 августа, когда с авиабазы США в направлении российских границ выдвинулись сразу шесть боевых самолетов. Они выполнили полет над 30 государствами.

Журналисты считают, что полет не только был необходим военным для демонстрации мощи, но и ради заранее спланированной операции, охватывающей Черноморский регион. В Forbes отметили, что акватория Черного моря становится все более опасной для НАТО, так как Россия увеличивает там собственное присутствие.

Основной задачей для американской разведки в регионе становится изучение функционирования оборонительных систем РФ. Ради этого к B-52 Stratofortress над Черным морем присоединились самолеты-разведчики RC-135V/W. На их сопровождение были направлены российские Су-27.

Россия отреагировала на обвинения НАТО в нарушении истребителем Су-27 границы Дании.