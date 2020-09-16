Аналитики считают, что США безоружны перед потенциальным врагом.

В Ливии заявили о способности супероружия России достичь Вашингтона за 15 минут. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала 218tv. Специалисты оценили мощность "Сарматов", "Авангардов" и "Ярсов". Аналитики уверены, что данное вооружение стало для США проблемой.

В Ливии отметили, что российские ракеты способны преодолеть более 10 тысяч километров. "Авангард" достигнет США за 15 минут. За этот промежуток времени Америка не только не сможет сбить ракету, но и даже "выпить чашечку кофе". В публикации отмечается, что Вашингтон оказался безоружен перед потенциальным противником.

Ранее о неспособности американских систем ПВО перехватить высокоскоростной "Авангард" заявлял китайский портал Sina.

Сивков: Способное уничтожить США российское супероружие обворовали.