Сивков: Способное уничтожить США российское супероружие обворовали

"Военно-промышленный курьер" считает, что часть средств, необходимых для тестирования ракет, была обналичена компанией-подрядчиком.

Способное уничтожить США российское супероружие обворовали. Об этом сообщил доктор военных наук Константин Сивков для издания "Военно-промышленный курьер". Эксперт отметил, что летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" могут не успеть состояться до 2021 года по причине воровства бюджетных средств.

Сивков рассказал, что по данным Генпрокуратуры, из 3,2 млрд рублей, выделенных "Роскосмосу" на тестирование "Сармата", около одного млрд могло быть "выведено и обналичено подрядчиком".

Сивков напомнил, что на вооружение ракета должна быть принята в следующем году. В журнале упоминается о том, что первые ракеты должны будут усилить 62-ю дивизию РВСН, расположенную в поселке Солнечный Ужурского района Красноярского края, а также 13-ю дивизию РВСН в городе Ясный Оренбургской области.

Российское супероружие назвали слепым.

Видео: Youtube/Минобороны России