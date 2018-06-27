Вучич считает, что "Панцирь С-1 значительно укрепил боеспособности армии Сербии

Белград провел учения "Ответ 2021".

Президент Сербии Александр Вучич считает, что "Панцирь С-1 значительно укрепил боеспособности местной армии. Такое заявление политик сделал после проведенных учений МВД и Минобороны в рамках проекта "Ответ 2021". Спикер также подчеркнул важность использования в рамках мероприятий по подготовке вертолеты Ми-35М российского производства.

Вы видели, как стреляет "Панцирь С-1", это 5 тыс. пуль в минуту, которые рушат горы. "Панцирь С-1" - огромное усиление армии Сербии. Наша армия будет еще сильнее. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что благодаря военно-техническому сотрудничеству Белграда и Москвы армия Сербии получила истребители и современные комплексы ПВО. В 2019 году стороны провели друг с другом 96 военных учений. Сербия закупила у России боевые вертолеты Ми-35 и транспортные Ми-17. Укрепление сухопутных сил произошло за счет поставок машин БРДМ-2.

Грузовик с ракетами для "Панцирь-С1" перевернулся под Белградом.

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