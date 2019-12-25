Грузовик с ракетами для "Панцирь-С1" перевернулся под Белградом

Военный грузовик с ракетами для противовоздушной системы "Панцирь-С1" российского производства перевернулся под Белградом. Об этом рассказали сербские журналисты из издания Mondo. По данным СМИ, авария зафиксирована на объездном участке дороги под столицей республики. Движение на кольце приостановлено в оба направления.
Очевидцы рассказали, что в машине находились три ракеты. В какой-то момент автомобиль съехал с дороги, из него вывалилась одна из ракет. В настоящее время также известно о трех пострадавших. Речь идет о военнослужащих. Их состояние уточняется.
Напомним, что первая часть российского ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" отправлена в Сербию в феврале прошлого года. Договоренность о поставке была достигнута 17 февраля на переговорах между Сергеем Шойгу и его коллегой из Сербии Александаром Вулиным.
СМИ: В Ливии российскими "Панцирь-С1" сбиты 47 турецких Bayraktar TB2.
Фото: Pixabay.com
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