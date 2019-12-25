Soha Military в статье рассказала о больших потерях в Ливии турецкой стороной.

В Ливии российскими ЗРПК "Панцирь-С1" сбиты 47 турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщили журналисты издания "Авиа.про" со ссылкой на американские источники. Они уточнили, что полгода назад СМИ Анкары говорили о разгроме российских комплексов при помощи боевых дронов на территории Ливии.

Солдаты, управляющие комплексами ПВО, по всей видимости, как можно быстрее ознакомились со стратегией атаки Bayraktar TB2. Потери в Ливии составляют 9 "Панцирь-С1" по сравнению с 47 БЛА в Турции, или в пересчете на наличные деньги составляют 118 миллионов долларов США из 245 миллионов долларов США. публикация Soha Military со ссылкой на военного репортера Джеффа Яворски

Американские военные уверены, что потери несет турецкая сторона, выступающая на стороне Правительства национального согласия Ливии. По данным США, силам Ливийской национальной армии, на вооружении которой находятся "Панцири-С1" российского производства, удалось ликвидировать 47 разведывательно-ударных беспилотников ПНС. Специалисты уточнили, что говорят только о документально подтвержденных фактах, хотя в реальности число сбитых дронов может быть больше в разы.

В Турции заявили о задержании пятерых россиян.

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