Одна задержанная женщина имеет отношение к террористической группировке.

В Турции заявили о задержании пятерых россиян, Информация опубликована в официальном Twitter-аккаунте Минобороны страны. По данным чиновников, инцидент произошел на юге государства. Пятеро подозреваемых пытались незаконно пересечь государственную границу со стороны Сирии. Известно, что одна из нарушителей - женщина, которая находится в розыске из-за причастности к группировке ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

В районе Нарлыджа провинции Хатай при попытке незаконного перехода из Сирии в Турцию были задержаны шесть человек, из них пятеро граждан России, в том числе женщина, которая ранее разыскивалась в связи с членством в ИГ*, и один гражданин Ливии сообщение Минобороны Турции

Напомним, что ИГ сформировано в 2006 году за счет слияния нескольких террористических группировок. До 2013 года движение считалось одним из рядовых суннитских автономных вооруженных формирований. В его составе насчитывалось не более четырех тысяч активистов. С лета 2014 года боевики начали полномасштабные наступления на север и запад Ирака. В Сирии террористы воевали против правительственных сил.

В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом.

Фото: Twitter/Т.С. Министерство Национальной Обороны