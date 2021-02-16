В Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом

Авария произошла из-за гололеда на дороге.

В центральной части Турции пять человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала NTV. По данным СМИ, автомобильная авария произошла в районе города Конья около 03:30 часов утра по московскому времени. На трассе Конья-Адана из-за гололёда в заграждение врезалась фура. Затем большегрузный транспорт упал на бок. Чтобы помочь водителю на дороге остановился легковой автомобиль. В этот момент в припаркованную машину на обочине трассы врезался проезжавший мимо автобус. Затем оба транспортных средства перевернулись.

Жертвами ДТП стали двое пассажиров легковушки, а также три пассажира автобуса. Все они являются гражданами Турции. Остальные пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, что на Турцию обрушился сильный снегопад. Он парализовал транспортное движение в Анкаре, Стамбуле и других крупных городах. Непогода вызвала большие пробки на междугородних трассах.

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Видео и фото: ntv.com.tr