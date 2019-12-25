Планы Анкары крымский депутат назвал научно-фантастическими.

В Крыму посоветовали Турции оставить мечты о юге России. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава местного комитета по дипломатии м межнациональным отношениям парламента региона Юрий Гемпель. Депутат прокомментировал сюжет турецкого телеканала TGRT1 о расширении влияния Анкары к 2050 году. Аналитик говорили о том, что туда войдут страны Ближнего Востока, Северной Африки, бывшего СССР, а также южные регионы России, включая Краснодарский край, Крым, Ростовскую и Астраханскую область, Северный Кавказ.

Все выглядит весьма нелепо и напоминает отрывок научно-фантастического жанра. Можно только посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов Юрий Гемпель, крымский парламентарий

Эксперт считает, что Анкара присматривается к Крыму еще с того времени, как полуостров находился под контролем Украины. Анкара разворачивала в регионе пропагандистскую и финансовую деятельность.

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