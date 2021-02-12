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Турецкий госканал показал прогноз расширения влияния на Крым и Кубань

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Аналитик разработали прогноз до 2050 года.

Турецкий государственный телеканал  TRT1 показал прогноз расширения влияния на Крым и Кубань. Ролик опубликовал Telegram-канал "Военный обозреватель". По данным СМИ, в сюжете шла речь о расширении сфер влияния Анкары. Видео было подготовлено американской организацией Stratfor. 

В прогнозе говорится о том, что Турция расширит свое влияние по нескольким направлениям к 2050 году. Аналитики считают, что Анкара укрепится на юге России, включая Крым, Краснодарский край, Астраханскую область и Калмыкию, а также территориях Северного Кавказа.

Эксперты полагают, что под турецкое влияние попадут такие страны как Грузия, Армения, Азербайджан, частично Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Греция, территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Укрепление страны в геополитическом плане также следует ожидать в государствах Персидского залива, Ливии и Египте.

Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море.

Видео: Telegram / Военный обозреватель

Теги: геополитика, крым, кубань, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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