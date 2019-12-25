Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море

Посольство России в Twitter оценило военные учения США и Турции в Черном море. Российское дипломатическое ведомство призвало США перестать "бряцать оружием".
Похоже, Шестому флоту ВМС США не терпится найти врага в Черном море.
цитата из заявления посольства РФ в США
Посольство считает, что американские военные ищут предлог для наращивания присутствия в регионе, поэтому учения оказываются не более чем предлогом. Российские дипломаты призывают Штаты прекратить подобную практику и проводить учения в американских территориальных водах.
Ранее в США показали "конец света".
Фото: pixabay.com
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Все до поры, до времени. Скоро уже, не за горами сезон отпусков, карантин смягчили, Турция, в ожидании российских туристов, заскучавших по их пляжам, сменить риторику.