Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море

Американские военные ищут предлог для наращивания присутствия в регионе.

Посольство России в Twitter оценило военные учения США и Турции в Черном море. Российское дипломатическое ведомство призвало США перестать "бряцать оружием".

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Посольство считает, что американские военные ищут предлог для наращивания присутствия в регионе, поэтому учения оказываются не более чем предлогом. Российские дипломаты призывают Штаты прекратить подобную практику и проводить учения в американских территориальных водах.

Ранее в США показали "конец света".

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