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Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море
Сегодня, 9:29
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matveyvn

Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море

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Американские военные ищут предлог для наращивания присутствия в регионе.

Посольство России в Twitter оценило военные учения США и Турции в Черном море. Российское дипломатическое ведомство призвало США перестать "бряцать оружием".

Похоже, Шестому флоту ВМС США не терпится найти врага в Черном море.

цитата из заявления посольства РФ в США

Посольство считает, что американские военные ищут предлог для наращивания присутствия в регионе, поэтому учения оказываются не более чем предлогом. Российские дипломаты призывают Штаты прекратить подобную практику и проводить учения в американских территориальных водах.

Ранее в США показали "конец света".

Фото: pixabay.com

Теги: посольство рф, сша, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Alou
Сегодня 9:55

Все до поры, до времени. Скоро уже, не за горами сезон отпусков, карантин смягчили, Турция, в ожидании российских туристов, заскучавших по их пляжам, сменить риторику.

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