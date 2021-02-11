В соцсетях и The Drive прокомментировали фотографию американского B-2 Spirit.

В США показали "конец света". Ролик на YouTube-канал выложил американский фотожурналист Майкл Киллиан. Он показал военные игры Red Flag, которые состоялись на авиабазе Неллис в штате Невада. В ролике показано, что три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил летят вместе.

Автор издания The Drive Тайлер Роговей прокомментировал снимок фотографа Скотта Краммера. Ранее тот снял нижнюю часть малозаметного B-2 Spirit. По мнению представителя СМИ, этот истребитель "выглядит как научная фантастика".

Пользователь с ником jkratty в Twitter при помощи стрелки указал на снимке то, что "конец света выходит здесь". Речь шла о закрытом люке внутреннего отсека истребителя. Этот объект предназначается для размещения в нем ядерного оружия.

Напомним, что в январе 2020 года The Drive написал о том, что ВВС СШа изучают способы применения малозаметных стратегических бомбардировщиков для проведения "глубокого удара по вражеской цели". Журналисты предположили, что имеет в виду цели в России или Китае.

США показали применение F-15E атомной бомбы.





Видео: YouTube / Mike Killian