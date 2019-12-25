В США описали "победу" F-35 над российской ПВО

Popular Mechanics описали учения Red Flag.

В США описали "победу" F-35 Lightning II над российской противовоздушной обороной. Об этом сообщили журналисты издания Popular Mechanics в статье, в которой рассказали о создании американского истребителя. Эксперты отметили проведенные учения Red Flag от Военно-воздушных сил США, Королевских ВВС Австралии и Великобритании. По данным СМИ, в рамках тренировочной миссии венные смогли сломать защиту ПВО вероятного противника.

Известно, что в операции также принимали участие самолеты четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle и Typhoon. Действия бортов управлялись и координировались за счет самолета боевого управления и целеуказания E-8 Joint Surveillance Target Attack Radar System. Для скрытого сопровождения иностранцы использовали самолеты пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. В рамках учений к авиационной группе подлетел "российский Су-30".

В конечном итоге победу одержал F-35, сломав одну из самых передовых сетей ПВО в мире и передав данные на оснащенные ракетами истребители, такие как F-16...Никогда не существовало самолета, который обеспечивал бы такую ​​ситуационную осведомленность, как F-35 материал Popular Mechanics

В издании назвали основным преимуществом американского самолета вычислительную мощность.

Кристофер Миллер из Пентагона резко высказался об F-35.

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