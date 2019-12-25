Popular Mechanics рассказали о создании российской БМПТ.

В США российский "Терминатор" признали ненужным. Об этом рассказали журналисты издания Popular Mechanics. По мнению экспертов, боевая машина поддержки танков "бесспорно ужасающее, но ненужное оружие". В публикации говорится о том, что армия РФ получила "Терминатор" спустя 30 лет после того, как его впервые задумали. В момент разработки ученые учитывали опыт ведения боя во время чеченской войны.

Вступая в современную городскую среду, заполненную многоэтажными зданиями, российские танки не могли поднять свои орудия достаточно высоко, чтобы атаковать противотанковые команды, стреляющие по ним сверху материал Popular Mechanics

Напомним, что БМПТ предназначена для сопровождения танков на поле боя, прицеливания и уничтожения противотанковых групп. "Терминатор" имеет 30-мм пушку, пару 30-мм автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и четырьмя ракеты 9М120-1 "Атака".

Американские F-15 и F-16 получат "лучи смерти".

Фото: Минобороны России