США работают над новой пушкой с дальностью стрельбы почти 2000 км

Popular Mechanics рассказали о создании Strategic Long Range Cannon.

Вооруженные силы США работают над новой стратегической сверхдальнобойной пушкой с дальностью стрельбы почти 2000 километров (в пределах 1150 миль). Данный показатель в 50 раз превышает возможности современного действующего аналогичного оружия. Об этом рассказали журналисты издания Popular Mechanics.

Если технология SLRC сработает, что пушка позволит США возродить линкоры типа Montana, добавляется в материале. Данные корабли будут обстреливать мишени на западе России, а также - Москву. Испытания прототипа оружия намечены на 2023 год.

Одна Montana в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане Montana, находящаяся в безопасности позади Японии, могла бы бомбардировать всю Северную Корею, и даже Пекин и Шанхай публикация Popular Mechanics

В США показали первый эскиз сверхмощной пушки.

Фото: Twitter/笑脸男人

