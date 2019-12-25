В Popular Mechanics рассказали о планах Вашингтона на Олавсверн.

США рассчитывают разместить свои АПЛ на подземной базе в Норвегии. Об этом рассказали журналисты издания Popular Mechanics. По данным американского СМИ, военно-морские силы Вашингтона хотят использовать местную инфраструктуру Олавсверн для многоцелевых атомных подводных лодок типа Seawolf. На данный момент командование ВМС США ведет соответствующие переговоры с правительством Норвегии.

Отмечается, что база Олавсверн находится в 350 километрах от российской границы, на территории Северной Норвегии. Данная точка может быть использована как отправная для проведения операций в Баренцевом море против российских подлодок.

Использование военной базы Олавсверн американским флотом позволило бы ударной подводной лодке ВМС США быстро выйти в море в случае возникновения чрезвычайной ситуации командование ВМС США

Напомним, что подлодки США сейчас используют порт Маланген в Северной Норвегии для обмена экипажами и приема припасов. Во времена холодной войны там располагались АПЛ американского и британского флотов, которые контролировали передвижение сил Северного флота СССР. В 2002 году базу закрыли ради поддержки нефтяной разведки в Баренцевом и Норвежском морях.

США направили ударную подлодку Seawolf к северным границам России.

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