США послали России "сигнал Кремлю" с помощью секретной подлодки. Об этом сообщили журналисты из издания The Drive. Авторы публикации прокомментировали отправку USS Seawolf к берегам Норвегии. Позже военные опубликовали фотографии, на которых подлодка находится в порту Тромсе.
В The Drive заметили, что такое публичное раскрытие сведений о местоположении объекта дает четкий сигнал России. Известно, что USS Seawolf находится около маршрута следования российских подлодок. Опубликованные снимки данной субмарины стали первыми за последние пять лет.
Американский контр-адмирал Энтони Карулло объяснил, что переброска подлодки свидетельствует о том, что США увеличивают свои возможности по ведению подводной войны в регионе, а также показывают "неизменную приверженность" к обеспечению морской безопасности.
Турецких боевиков заподозрили в уничтожении двух беспилотников США в Сирии.
Видео: YouTube / US Defense Today
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