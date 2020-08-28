В The Drive объяснили, зачем США отправили подлодку к Тромсе.

США послали России "сигнал Кремлю" с помощью секретной подлодки. Об этом сообщили журналисты из издания The Drive. Авторы публикации прокомментировали отправку USS Seawolf к берегам Норвегии. Позже военные опубликовали фотографии, на которых подлодка находится в порту Тромсе.

В The Drive заметили, что такое публичное раскрытие сведений о местоположении объекта дает четкий сигнал России. Известно, что USS Seawolf находится около маршрута следования российских подлодок. Опубликованные снимки данной субмарины стали первыми за последние пять лет.

Американский контр-адмирал Энтони Карулло объяснил, что переброска подлодки свидетельствует о том, что США увеличивают свои возможности по ведению подводной войны в регионе, а также показывают "неизменную приверженность" к обеспечению морской безопасности.

Турецких боевиков заподозрили в уничтожении двух беспилотников США в Сирии.

Видео: YouTube / US Defense Today