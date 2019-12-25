The Drive рассказали версии крушения двух американских дронов в Идлибе.

Турецких боевиков заподозрили в уничтожении двух беспилотников США в Сирии. Об этом сообщили журналисты из The Drive. Авторы статьи считают, что протурецкие военные формирования могут быть причастны к ликвидации дронов Вашингтона MQ-9 Reaper. Оба БПЛА потерпели крушение 18 августа в Идлибе.

Местные СМИ заявили, что предположительно беспилотники могли столкнуться друг с другом в воздухе без внешнего воздействия. В социальных сетях пользователи говорят о том, что дроны могли сбить боевики при помощи переносного зенитного ракетного комплекса. Также существует версия того, что протурецкие силы перепутали аппараты США с российскими или сирийскими правительственными устройствами.

На данный момент Пентагон не признал атаку на собственные дроны в Сирии.

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