Пентагон располагает фейковыми сведениями об оборудовании российского истребителя.

США распространили недостоверные сведения о российском Су-57. Об этом сообщили журналисты из "АвиаПро" со ссылкой на военных экспертов. Специалисты объяснили, что американские СМИ систематически критикуют боевую авиацию РФ, сравнивая ее с возможностями местных истребителей F-35. Они говорят о том, что получили данные о характеристиках самолетов от сотрудников американской разведки. Однако в РФ считают, что российские спецслужбы "подсунули" военным из СШа фейковую информацию о параметрах борта пятого поколения Су-57.

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Аналитики отметили, что Пентагон орудует недостоверной информацией. На это указывают высказывания экспертов о наличии в Су-57 таких систем, которые никогда не устанавливались в реальной жизни на российский истребитель пятого поколения. В частности, речь идет о боевых комплексах, которые не являются актуальными в течение нескольких десятков лет.

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