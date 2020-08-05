В ОНПП "Технология" раскрыли возможности нового остекления самолета.

Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил гендиректор предприятия-разработчика ОНПП "Технология" Андрей Силкин. Специалист напомнил, что новейший российский истребитель будет оснащен особым остеклением. Оно позволит обеспечить пилоту защиту от света ядерного взрыва. Также технология спасет летчика от электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений.

Эксперт напомнил, что за счет применения новых материалов разработчики достигли радиолокационной незаметности кабины экипажа. При этом ударная прочность остекления кабины повысилась в два раза при двукратном снижении его массы.

Андрей Силкин объяснил, что улучшенных показателей работники добились благодаря использованию технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната.

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