Журналисты объяснили, в чем заключались проблемы во время создания самолетов в Комсомольске-на-Амуре.

Раскрыты проблемы производства истребителя Су-57. Об этом сообщили в издании "Крылья Советов" со ссылкой на представителей авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

В статье отмечается, что на начальном этапе сборки самолета в заводском цехе под номером 45 обнаружены "узкие" места. Речь идет об участках носового и подкабинного отсеков, фюзеляже, юстировке и сдачи изделия. Для решения проблем рабочим пришлось модернизировать эстакады стыковки и изменить конструкцию булей. Также специалисты вводили дополнительную оснастку под воздухозаборники и мотогондолы. На данный момент завод смог синхронизировать такт выпуска истребителей.

Журналисты отметили, что основной проблемой на заводе стала нехватка свободного места. Она напомнили, что цех под номером 45 расположен между двух другими цехами, что сказывается на дефиците производственной площади для выстраивания поточной линии.

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Видео: YouTube/Минобороны России