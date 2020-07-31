Истребитель Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

У границы РФ находились два американских самолета.

Российский самолет Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной России. Эксперты уточнили, что радары засекли два иностранных воздушных борта вблизи государственной границы.

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На данный момент известно, что к российским границам подлетал самолет-разведчик RC-135 ВВС США, а также самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США. Для сопровождения бортов в небо поднимался экипаж истребителя Су-27. Военные заметили, что пилоты действовали в соответствии с международными стандартами. Истребитель вернулся на базу, когда воздушные суда развернулись от границы РФ.

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Видео: YouTube / Минобороны России