Рамзан Кадыров пригласил Майко Помпео в Чечню поговорить

Глава Чечни хочет обсудить с госсекретарем США «кто какие права нарушает».

Рамзан Кадыров пригласил государственного секретаря США Майка Помпео в Чечню поговорить. Об этом глава региона рассказал в интервью журналистам местного телеканала "Грозный". Российский политик хочет обсудить с иностранным коллегой "кто какие права нарушает".

Кадыров напомнил, что в его родовом селении очень красиво. Глава Чечни решил посетить дом после того, как его включили в новых американский санкционный список. Ранее политика заметили с ручными пулеметами в руках. Так Рамзан Кадыров отреагировал на заявление Помпео о внесении его в "черный список". Руководитель региона опубликовал снимок с оружием в собственном Telegram-канале. Он сопроводил пост писью: "Помпео, мы принимаем бой".

Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео.