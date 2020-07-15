Успешно с физической нагрузкой справился только один человек.

Рамзан Кадыров заставил чиновников отжиматься и снял их на видео. Об этом сообщили журналисты из "Комсомольской правды". На кадрах видно, что руководитель следит за тем, как его сотрудники отжимаются на парковой дорожке. Глава Чечни решил усложнить задачу чиновникам. Он дал им для физических упражнений специальный снаряд с узким ухватом.

На видео заметно, что "спортсмены" едва справились с поставленной задачей. Успешно пройти испытания смог друг детства Рамзана Кадырова, а также по совместительству командир отряда СОБР "Терек" Абузайд Висмурадов. Ранее глава Чечни опубликовал видео с рыбалки.

В Кремле считают нелогичным связывать убийство чеченца в Австрии с Кадыровым.

Видео: kadyrov_95