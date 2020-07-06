Появилось видео с рыбалки Кадырова

На странице главы Чечни появилось видео рыбалки Кадырова на минувших выходных.

Появилось видео с рыбалки Рамзана Кадырова. На странице главы Чечни в социальной сети "Вконтакте" появился ролик, на котором чиновник заснят во время рыбалки на Лебедином озере в Гудермесе. Известно, что такое времяпрепровождение Кадыров выбрал для себя на минувших выходных.

Терпение и рыболовные навыки помогли нам получить вознаграждение. Мы поймали несколько довольно крупных рыбин, но тут же отпустили их обратно в озеро Рамзан Кадыров, глава Чечни

По словам Кадырова, рыбалку можно считать "первоклассным видом активного отдыха". Чиновник напомнил, что в регионе существуют "живописные места, зеркальные пруды и реки", в которых водится много рыбы.

Кадыров призвал избрать Путина президентом пожизненно.

Видео: Вконтакте / Рамзан Кадыров