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Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Путина неуместными
Сегодня, 14:29
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matveyvn

Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Путина неуместными

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Он заявил, что "абсолютное большинство" поддерживает поправки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Владимира Путина неуместными и заявил, что президент обязательно должен баллотироваться на новый срок.

По его словам, это нужно "для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности". Кадыров упомянул, что это необходимо для защиты России от внешних и внутренних угроз.

Также глава Чечни отметил, что "абсолютное большинство" россиян поддерживают поправки в Конституцию страны и проголосуют "за".

Ранее МИД РФ оценил критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию.

Теги: кадыров, путин, чечня
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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