Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Путина неуместными

Он заявил, что "абсолютное большинство" поддерживает поправки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Владимира Путина неуместными и заявил, что президент обязательно должен баллотироваться на новый срок.

По его словам, это нужно "для сохранения суверенитета страны, ее могущества и целостности". Кадыров упомянул, что это необходимо для защиты России от внешних и внутренних угроз.

Также глава Чечни отметил, что "абсолютное большинство" россиян поддерживают поправки в Конституцию страны и проголосуют "за".

Ранее МИД РФ оценил критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию.