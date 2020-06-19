МИД РФ оценил критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию

Российский министр посчитал, что поправки абсолютно легитимны с точки зрения международного права.

МИД РФ Сергей Лавров оценил критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров напомнил членам комиссии, что в Германии, Великобритании и других развитых странах есть аналогичные нормы, которые устанавливают превосходство Конституции над международным правом. Он выразил недовольство тем, что Венецианская комиссия уделяет особое внимание данному аспекту.

Накануне Венецианская комиссия порекомендовала России изменить или полностью отказаться от поправок в статье 79 Конституции. В статье речь идёт о правах человека и России, которая может не исполнять решения межгосударственных органов в этой сфере.

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Видео: ВК/МИД России