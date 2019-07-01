Уличные кафе и веранды примут первых гостей в субботу, 20 июня.

В Оренбурге открываются летние веранды. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Денис Паслер.

На территории всей Оренбургской области начнут действовать послабления ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекцией. Местные жители получат возможность посетить веранды и террасы любимых заведений. Однако курение кальянов в общественных местах будет запрещено. Также режим самоизоляции отменен для граждан старше 65 лет. Оренбуржцы могут посещать музеи и экскурсии для пяти человек, а учащиеся – сдавать ЕГЭ в образовательных учреждениях.

Режим повышенной готовности в Оренбурге продлили до 5 июля. Режим самоизоляции должны соблюдать все, кто недавно приехал на территорию области. Это распространяется и на тех, кто проживает вместе с вновь прибывшими гостями.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что мир вступил в "очень опасную фазу" пандемии коронавируса.

Видео: ВК/Правительство Оренбургской области