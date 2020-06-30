Кадыров призвал избрать Путина президентом пожизненно

Глава Чечни еще раз призвал голосовать за поправки в Конституцию.

Рамзан Кадыров призвал избрать Владимира Путина президентом пожизненно. Об этом глава Чеченской республики заявил во время совещания с местными властями. Политик выложил данный отрывок из своего выступления в собственном Telegram-канале.

Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом...Я всем своим родным, близким, говорил, говорю: все мы должны выйти и проголосовать за поправки Рамзан Кадыров, глава Чечни

Политик отметил, что ни одна из 206 поправок в Конституцию не делается "ради изменений. Он считает, что все поправки вносятся в Основной закон государства ради усиления позиций, чтобы "сохранить страну".

Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Путина неуместными.

Видео: Telegram/Kadyrov_95