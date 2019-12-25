В Кремле считают нелогичным связывать убийство чеченца в Австрии с Кадыровым

Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с гибелью выходца из Чечни в Австрии.

В Кремле считают нелогичным связывать убийство чеченца в Австрии с Рамзаном Кадыровым. Об этом журналистам во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал попытку СМИ связать убийство критиковавшего главу Чечни блогера.

К здравой логике это не имеет никакого отношения. Убитый гражданин Австрии и Рамзан Кадыров? Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то нужно сразу говорить о Кадырове. Согласитесь, нелогично Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Напомним, что 43-летний выходец из Чечни был застрелен в австрийском городе Герасдорф около Вены. По подозрению в убийстве местная полиция задержала 47-летнего гражданина России.

Убитый в Австрии россиянин проходил по программе защиты личности.