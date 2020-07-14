Контракт с Boeing рассчитан на первую партию из 8 самолетов.

Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия. Об этом говорится в официальном заявлении компании Boeing. Специалисты объяснили, что заключили контракт с Военно-воздушными силами США на сумму в почти 1,2 млрд долларов. За эти средства будет изготовлена первая партия из восьми современных самолетов.

F-15EX несет больше вооружения, чем любой другой истребитель его класса и может запускать гиперзвуковое оружие длиной до 22 футов и весом до 7000 фунтов документ Boeing

Ранее ВВС США объявили о бессрочном контракте на поставку не оговоренного количества моделей самолета F-15EX со стоимостью в 23 млрд долларов. В планах военных указано, что они могут закупить около 144 истребителей.

Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России.

Видео: Youtube/ Elite Ace Aviation