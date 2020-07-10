Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России

В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США.

Бомбардировщики США замечены вблизи границ России. Согласно "Звезде", Пентагон перешел к стратегии "динамичного применения сил" вместо концепции постоянного присутствия. В газете отметили, что ранее американские военные регулярно находились на боевых авиабазах, сейчас же авиация предпочитает совершать полеты в рамках "оперативно-тактического хаоса".

В реальной боевой обстановке никто не позволит американским пилотам даже приблизиться к нашим берегам. Но, как показывает исторический опыт, войны начинаются и без предупреждения газета "Звезда"

Журналисты напомнили, что недавно американские летчики совершили облет у российских границ в непосредственной близости к Камчатке. В данном регионе находятся ударные подводные силы Тихоокеанского флота, включая ракетоносцы.

Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами".

Видео: YouTube / Gung Ho Vids