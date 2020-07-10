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Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России

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В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США.

Бомбардировщики США замечены вблизи границ России. Согласно "Звезде", Пентагон перешел к стратегии  "динамичного применения сил" вместо концепции постоянного присутствия. В газете отметили, что ранее американские военные регулярно находились на боевых авиабазах, сейчас же авиация предпочитает совершать полеты в рамках "оперативно-тактического хаоса".

В реальной боевой обстановке никто не позволит американским пилотам даже приблизиться к нашим берегам. Но, как показывает исторический опыт, войны начинаются и без предупреждения

газета "Звезда"

Журналисты напомнили, что недавно американские летчики совершили облет у российских границ в непосредственной близости к Камчатке. В данном регионе находятся ударные подводные силы Тихоокеанского флота, включая ракетоносцы.

Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами".

Видео: YouTube / Gung Ho Vids

Теги: бомбардировщик, границы, камчатка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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