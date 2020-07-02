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Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами"

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В Конгрессе призывают отреагировать на сведения о сговоре РФ с боевиками в Афганистане.

Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против России за "сговор с талибами". Слова спикера из палаты представителей в Конгрессе раскрыли журналисты телеканала MSNBC. 

Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас

Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей в Конгрессе США

Напомним, что ранее подозрение в сговоре с террористами Москву стали подозревать журналисты газеты New York Times. Авторы публикации сослались на анонимных представителей разведки США. Доказательства в статье опубликованы не были. Позже возможный "сговор" опроверг Пентагон и Дональд Трамп. В NYT считают, что РФ предлагала вознаграждение боевикам, которые нападали на американских военнослужащих в Афганистане.

В США рассматривают возможность введения новых санкций против России.

Видео: Youtube/MSNBC

Теги: афганистан, конгресс, нэнси пелоси, палата представителей, талибы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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