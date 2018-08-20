В США рассматривают возможность введения новых санкций против России

Виной тому стала статья о возможной связи России с талибами.

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет, предусматривающие новые санкции против России.

Поправки могут вступить в силу, если найдутся подтверждения данных о якобы причастности российской стороны к нападениям террористического движения "Талибан" на американских военных.

Ранее издание The New York Times написало, что Россия побуждала талибов совершать нападения в Афганистане.

29 июня разведка США признала данные о "сговоре" России с талибами недостоверными.